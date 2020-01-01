Токеноміка Grumpy Cat Coin (GRUMPY)
Інформація Grumpy Cat Coin (GRUMPY)
Official Grumpy Cat Coin is launching with full IP rights to the internet’s most iconic and beloved cat meme. This is a tribute to the legacy that changed online humor and brought the meme culture to audiences worldwide. Now, Grumpy Cat’s unmatched fame moves to the blockchain, giving fans, collectors, and creators a chance to own a piece of meme history and be part of its next chapter in the digital world.
Токеноміка та аналіз ціни Grumpy Cat Coin (GRUMPY)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Grumpy Cat Coin (GRUMPY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Grumpy Cat Coin (GRUMPY): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Grumpy Cat Coin (GRUMPY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів GRUMPY, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GRUMPY, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку GRUMPY, досліджуйте ціну токена GRUMPY в реальному часі!
Прогноз ціни GRUMPY
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