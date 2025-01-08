Сьогоднішня ціна Grumpie (GRUMP)

Поточна ціна Grumpie (GRUMP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.15K USD. Ціна GRUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Grumpie:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.95 USD

- зміна ціни Grumpie протягом дня — -7.72%

- циркуляційна пропозиція – 569.61M USD

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