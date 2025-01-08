Ціна Grumpie (GRUMP)
Поточна ціна Grumpie (GRUMP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.15K USD. Ціна GRUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Grumpie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.95 USD
- зміна ціни Grumpie протягом дня — -7.72%
- циркуляційна пропозиція – 569.61M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Grumpie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Grumpie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Grumpie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Grumpie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.72%
|30 днів
|$ 0
|-18.70%
|60 днів
|$ 0
|-7.77%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Grumpie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.49%
-7.72%
+4.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This project is meme coin about a Grumpy cat wearing beanie. this is a unique meme coin that has never launched before and the cuteness of this cat has captured millions of hearts all over the world. this coin has no real world impact or value. this is simply a meme coin and the price can be volatile, therefore we strongly advise that no one should invest money that they cannot afford to lose. as crypto currencies in general are volatile and cannot be predicted.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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