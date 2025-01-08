Ціна GRUG (GRUG)
Поточна ціна GRUG (GRUG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 45.97K USD. Ціна GRUG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GRUG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.21 USD
- зміна ціни GRUG протягом дня — -6.59%
- циркуляційна пропозиція – 969.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GRUG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GRUG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GRUG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GRUG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.59%
|30 днів
|$ 0
|-43.53%
|60 днів
|$ 0
|-48.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GRUG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
-6.59%
+0.66%
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