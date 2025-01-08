Сьогоднішня ціна GRUG (GRUG)

Поточна ціна GRUG (GRUG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 45.97K USD. Ціна GRUG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GRUG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.21 USD

- зміна ціни GRUG протягом дня — -6.59%

- циркуляційна пропозиція – 969.99M USD

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