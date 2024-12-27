Сьогоднішня ціна Groyper (GROYPER)

Поточна ціна Groyper (GROYPER) сьогодні становить 0.01842152 USD з ринковою капіталізацією $ 1.71M USD. Ціна GROYPER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Groyper:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.65K USD

- зміна ціни Groyper протягом дня — -3.62%

- циркуляційна пропозиція – 93.00M USD

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