Ціна Groyper (GROYPER)
Поточна ціна Groyper (GROYPER) сьогодні становить 0.01842152 USD з ринковою капіталізацією $ 1.71M USD. Ціна GROYPER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Groyper:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.65K USD
- зміна ціни Groyper протягом дня — -3.62%
- циркуляційна пропозиція – 93.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Groyper до USD становила $ -0.00069367623463381.
За останні 30 днів зміна ціни Groyper до USD становила $ -0.0080764309.
За останні 60 днів зміна ціни Groyper до USD становила $ -0.0076416149.
За останні 90 днів зміна ціни Groyper до USD становила $ -0.00820444827884651.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00069367623463381
|-3.62%
|30 днів
|$ -0.0080764309
|-43.84%
|60 днів
|$ -0.0076416149
|-41.48%
|90 днів
|$ -0.00820444827884651
|-30.81%
Останній аналіз цін Groyper: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.41%
-3.62%
+8.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Groyper is a toad who is friends with pepe, he originated on 4chain’s /r9k/ board. Generally depicted as smug, more so than Pepe.
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