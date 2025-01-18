Ціна GrowthDefi GBTC (GBTC)
Поточна ціна GrowthDefi GBTC (GBTC) сьогодні становить 81.33 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GrowthDefi GBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 560.44 USD
- зміна ціни GrowthDefi GBTC протягом дня — -28.41%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GrowthDefi GBTC до USD становила $ -32.28782091173578.
За останні 30 днів зміна ціни GrowthDefi GBTC до USD становила $ -57.1968433710.
За останні 60 днів зміна ціни GrowthDefi GBTC до USD становила $ +77.1061183170.
За останні 90 днів зміна ціни GrowthDefi GBTC до USD становила $ +46.26831980814709.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -32.28782091173578
|-28.41%
|30 днів
|$ -57.1968433710
|-70.32%
|60 днів
|$ +77.1061183170
|+94.81%
|90 днів
|$ +46.26831980814709
|+131.96%
Останній аналіз цін GrowthDefi GBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.34%
-28.41%
-13.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Growth DeFi provides an advanced suite of products to blockchain protocols and investors, helping to increase their capital efficiency.
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