Ціна Growth (GRO)
Поточна ціна Growth (GRO) сьогодні становить 0.922515 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Growth:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 281.83 USD
- зміна ціни Growth протягом дня — -8.90%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Growth до USD становила $ -0.0901852304330997.
За останні 30 днів зміна ціни Growth до USD становила $ -0.1332058154.
За останні 60 днів зміна ціни Growth до USD становила $ -0.4037748523.
За останні 90 днів зміна ціни Growth до USD становила $ +0.5016095892452955.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0901852304330997
|-8.90%
|30 днів
|$ -0.1332058154
|-14.43%
|60 днів
|$ -0.4037748523
|-43.76%
|90 днів
|$ +0.5016095892452955
|+119.17%
Останній аналіз цін Growth: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.28%
-8.90%
-10.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Growth DeFi provides an advanced suite of products to blockchain protocols and investors, helping to increase their capital efficiency.
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