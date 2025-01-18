Ціна GrowSol (GRW)
Поточна ціна GrowSol (GRW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GRW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GrowSol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.87 USD
- зміна ціни GrowSol протягом дня — +11.87%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GrowSol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GrowSol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GrowSol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GrowSol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+11.87%
|30 днів
|$ 0
|+28.00%
|60 днів
|$ 0
|+1.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GrowSol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
+11.87%
+20.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GrowSol is an innovative token in the Solana network, aiming to redefine passive income in the ecosystem. By holding GrowSol tokens, users can effortlessly accumulate Solana (SOL), making it a valuable utility token. The Products and Apps around $GRW buyback the native coin, making it the first Sustainable Reward Token. GrowSol has set 5 key milestones to boost the Solana chain’s growth and support its ecosystem: - Release the custom Reward Token Typescript - Release of GrowBridge: Token Bridge & Swap Made Simple on Telegram - GrowTrade: A fast easy to use, Telegram-based bot - Will dive deep into AI. Biggest narrative of crypto right now - Something to look forward to for the long term-holders.
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