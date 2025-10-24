Інформація щодо ціни Grow ($GROW) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00000212 $ 0,00000212 $ 0,00000212 Мін. за 24 год $ 0,00000221 $ 0,00000221 $ 0,00000221 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00000212$ 0,00000212 $ 0,00000212 Макс. за 24 год $ 0,00000221$ 0,00000221 $ 0,00000221 Рекордний максимум $ 0,00000996$ 0,00000996 $ 0,00000996 Найнижча ціна $ 0,00000211$ 0,00000211 $ 0,00000211 Зміна ціни (за 1 год) +0,00% Зміна ціни (1 дн.) +1,96% Зміна ціни (за 7 дн.) -11,76% Зміна ціни (за 7 дн.) -11,76%

Актуальна ціна Grow ($GROW) становить $0,0000022. За останні 24 години $GROW торгувався між мінімумом у $ 0,00000212 і максимумом у $ 0,00000221, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум $GROW становить $ 0,00000996, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000211.

Що стосується короткострокових результатів, то $GROW змінився на +0,00% за останню годину, +1,96% за 24 години та на -11,76% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Grow ($GROW)

Ринкова капіталізація $ 220,81K$ 220,81K $ 220,81K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 220,81K$ 220,81K $ 220,81K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Grow — $ 220,81K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $GROW — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 220,81K.