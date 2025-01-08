Ціна GroveCoin (GRV)
Поточна ціна GroveCoin (GRV) сьогодні становить 0.01024579 USD з ринковою капіталізацією $ 763.21K USD. Ціна GRV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GroveCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.12K USD
- зміна ціни GroveCoin протягом дня — -2.48%
- циркуляційна пропозиція – 74.45M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GroveCoin до USD становила $ -0.00026137563673926.
За останні 30 днів зміна ціни GroveCoin до USD становила $ -0.0012825095.
За останні 60 днів зміна ціни GroveCoin до USD становила $ -0.0004431990.
За останні 90 днів зміна ціни GroveCoin до USD становила $ -0.002434968626124744.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00026137563673926
|-2.48%
|30 днів
|$ -0.0012825095
|-12.51%
|60 днів
|$ -0.0004431990
|-4.32%
|90 днів
|$ -0.002434968626124744
|-19.20%
Останній аналіз цін GroveCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
-2.48%
+0.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Our Mission is to Create wealth, for all Grovers, by harnessing the opportunities of a secure, decentralized digital currency in an environmentally conscious way. By compensating nature for years of abuse, Grove will create a healthier, wealthier future for all.
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