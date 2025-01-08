Сьогоднішня ціна GroveCoin (GRV)

Поточна ціна GroveCoin (GRV) сьогодні становить 0.01024579 USD з ринковою капіталізацією $ 763.21K USD. Ціна GRV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GroveCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.12K USD

- зміна ціни GroveCoin протягом дня — -2.48%

- циркуляційна пропозиція – 74.45M USD

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