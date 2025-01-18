Ціна GROQ (GROQ)
Поточна ціна GROQ (GROQ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GROQ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GROQ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 266.90 USD
- зміна ціни GROQ протягом дня — +0.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GROQ до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GROQ до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GROQ до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GROQ до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.23%
|30 днів
|$ 0
|+41.29%
|60 днів
|$ 0
|+15.29%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GROQ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.23%
+7.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GROQ token is based on the GROQ AI platform and has the goal on creating an AI bot utlity
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