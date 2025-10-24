Інформація щодо ціни GRONKE (GRONKE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,00% Зміна ціни (1 дн.) +2,79% Зміна ціни (за 7 дн.) -21,07% Зміна ціни (за 7 дн.) -21,07%

Актуальна ціна GRONKE (GRONKE) становить --. За останні 24 години GRONKE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GRONKE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GRONKE змінився на +0,00% за останню годину, +2,79% за 24 години та на -21,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GRONKE (GRONKE)

Ринкова капіталізація $ 44,07K$ 44,07K $ 44,07K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 44,07K$ 44,07K $ 44,07K Циркуляційне постачання 687,85M 687,85M 687,85M Загальна пропозиція 687 854 088,5446895 687 854 088,5446895 687 854 088,5446895

Поточна ринкова капіталізація GRONKE — $ 44,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GRONKE — 687,85M, зі загальною пропозицією 687854088.5446895. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 44,07K.