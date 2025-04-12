Ціна Grokster (GRK)
Поточна ціна Grokster (GRK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 242.63K USD. Ціна GRK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Grokster:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Grokster протягом дня — +2.48%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Grokster до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Grokster до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Grokster до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Grokster до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.48%
|30 днів
|$ 0
|-75.50%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Grokster: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.92%
+2.48%
-58.47%
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