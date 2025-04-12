Сьогоднішня ціна Grokster (GRK)

Поточна ціна Grokster (GRK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 242.63K USD. Ціна GRK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Grokster:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Grokster протягом дня — +2.48%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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