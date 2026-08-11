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Поточна ціна Groks Dog сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BOLT становить 927,151 USD. Відстежуйте оновлення цін BOLT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Groks Dog сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BOLT становить 927,151 USD. Відстежуйте оновлення цін BOLT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BOLT

Інформація про ціну BOLT

Що таке BOLT

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Ціна Groks Dog (BOLT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BOLT до USD:

$0.00092841
$0.00092841$0.00092841
-0.09%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Groks Dog (BOLT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:03:35 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Groks Dog

Поточна ціна Groks Dog (BOLT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 11.50% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOLT до USD становить $ 0 за BOLT.

Groks Dog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 927,151, з циркуляційною пропозицією у 999.63M BOLT. Протягом останніх 24 годин BOLT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0.00103751 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00297984, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BOLT змінився на -1.13% за останню годину та на -2.06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 8.35K.

Ринкова інформація щодо Groks Dog (BOLT)

$ 927.15K
$ 927.15K$ 927.15K

$ 8.35K
$ 8.35K$ 8.35K

$ 927.15K
$ 927.15K$ 927.15K

999.63M
999.63M 999.63M

999,633,159.872423
999,633,159.872423 999,633,159.872423

Поточна ринкова капіталізація Groks Dog — $ 927.15K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 8.35K. Циркуляційна пропозиція BOLT — 999.63M, зі загальною пропозицією 999633159.872423. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 927.15K.

Історія ціни Groks Dog у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0.00103751
$ 0.00103751$ 0.00103751
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00103751
$ 0.00103751$ 0.00103751

$ 0.00297984
$ 0.00297984$ 0.00297984

$ 0
$ 0$ 0

-1.13%

-11.50%

-2.06%

-2.06%

Історія ціни Groks Dog (BOLT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Groks Dog до USD становила $ -0.000120431565199534.
За останні 30 днів зміна ціни Groks Dog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Groks Dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Groks Dog до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.000120431565199534-11.50%
30 днів$ 0-49.02%
60 днів$ 0+12.18%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Groks Dog

Прогноз ціни Groks Dog (BOLT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BOLT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Groks Dog (BOLT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Groks Dog потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Groks Dog у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BOLT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Groks Dog.

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Ресурс Groks Dog (BOLT)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Elon Musk-InspiredMemePump.fun Ecosystem

Про Groks Dog

Яка зараз ціна Groks Dog?

Торгуючи за ₴, Groks Dog продемонстрував зміну ціни на рівні -11.50% за останні 24 години.

Як поставки токенів впливають на оцінку BOLT?

Поставки грають важливу роль: з обігу 999633159.872423 токенів, дефіцит чи інфляція можуть значно впливати на поведінку цін у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація Groks Dog?

Його ринкова капіталізація становить ₴40864981.39829841600000, що займає #2936 місце у світі і вказує на масштаб прийняття мережі.

Яка активність торгівлі за останні 24 години?

BOLT зареєстрував обсяг торгівлі ₴--, що демонструє поточну ліквідність та активність користувачів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴ і ₴0.0457291496752401600000, допомагаючи інвесторам оцінити короткостроковий імпульс.

Як Groks Dog вписується у категорію Solana Ecosystem,Meme,Elon Musk-Inspired,Pump.fun Ecosystem?

Як токен Solana Ecosystem,Meme,Elon Musk-Inspired,Pump.fun Ecosystem, BOLT конкурує з подібними активами залежно від корисності, поставок, прийняття та трендів у продуктивності.

Які тренди довгострокової токеноміки мають значення?

Емісії, спалення, графіки розблокування та нагороди за стейкінг — часто пов’язані з економікою -- — можуть впливати на майбутню пропозицію та ринкову довіру.

Люди також запитують: Інші запитання про Groks Dog

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:03:35 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Groks Dog (BOLT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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DAPPOS

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+23.85%

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ZAY

$2.4511
$2.4511$2.4511

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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