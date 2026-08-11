Сьогоднішня ціна Groks Dog

Поточна ціна Groks Dog (BOLT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 11.50% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOLT до USD становить $ 0 за BOLT.

Groks Dog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 927,151, з циркуляційною пропозицією у 999.63M BOLT. Протягом останніх 24 годин BOLT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0.00103751 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00297984, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BOLT змінився на -1.13% за останню годину та на -2.06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 8.35K.

Ринкова інформація щодо Groks Dog (BOLT)

Ринкова капіталізація $ 927.15K$ 927.15K $ 927.15K Обсяг (за 24 год) $ 8.35K$ 8.35K $ 8.35K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 927.15K$ 927.15K $ 927.15K Циркуляційне постачання 999.63M 999.63M 999.63M Загальна пропозиція 999,633,159.872423 999,633,159.872423 999,633,159.872423

Поточна ринкова капіталізація Groks Dog — $ 927.15K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 8.35K. Циркуляційна пропозиція BOLT — 999.63M, зі загальною пропозицією 999633159.872423. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 927.15K.