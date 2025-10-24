Інформація щодо ціни Grokrooms (GROKROOMS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,15% Зміна ціни (1 дн.) +1,66% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,04% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,04%

Актуальна ціна Grokrooms (GROKROOMS) становить --. За останні 24 години GROKROOMS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GROKROOMS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GROKROOMS змінився на -1,15% за останню годину, +1,66% за 24 години та на +6,04% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Grokrooms (GROKROOMS)

Ринкова капіталізація $ 26,41K$ 26,41K $ 26,41K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 26,41K$ 26,41K $ 26,41K Циркуляційне постачання 999,50M 999,50M 999,50M Загальна пропозиція 999 501 352,953912 999 501 352,953912 999 501 352,953912

Поточна ринкова капіталізація Grokrooms — $ 26,41K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GROKROOMS — 999,50M, зі загальною пропозицією 999501352.953912. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26,41K.