Сьогоднішня ціна Grokius Maximus

Поточна ціна Grokius Maximus (GROKIUS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 9,75% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GROKIUS до USD становить $ 0 за GROKIUS.

Grokius Maximus наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 69 154, з циркуляційною пропозицією у 999,79M GROKIUS. Протягом останніх 24 годин GROKIUS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00430277, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GROKIUS змінився на -2,70% за останню годину та на -10,93% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Grokius Maximus (GROKIUS)

Ринкова капіталізація $ 69,15K$ 69,15K $ 69,15K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 69,15K$ 69,15K $ 69,15K Циркуляційне постачання 999,79M 999,79M 999,79M Загальна пропозиція 999 794 022,273531 999 794 022,273531 999 794 022,273531

Поточна ринкова капіталізація Grokius Maximus — $ 69,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GROKIUS — 999,79M, зі загальною пропозицією 999794022.273531. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 69,15K.