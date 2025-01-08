Ціна GrokDogeX (GDX)
Поточна ціна GrokDogeX (GDX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GrokDogeX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.55 USD
- зміна ціни GrokDogeX протягом дня — -6.82%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GrokDogeX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GrokDogeX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GrokDogeX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GrokDogeX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.82%
|30 днів
|$ 0
|-16.79%
|60 днів
|$ 0
|+28.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GrokDogeX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-6.82%
+0.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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