Інформація щодо ціни GROKCHAIN (GROKCHAIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00299593$ 0,00299593 $ 0,00299593 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,54% Зміна ціни (1 дн.) -1,90% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,17% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,17%

Актуальна ціна GROKCHAIN (GROKCHAIN) становить --. За останні 24 години GROKCHAIN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GROKCHAIN становить $ 0,00299593, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GROKCHAIN змінився на -0,54% за останню годину, -1,90% за 24 години та на +3,17% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GROKCHAIN (GROKCHAIN)

Ринкова капіталізація $ 13,00K$ 13,00K $ 13,00K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,00K$ 13,00K $ 13,00K Циркуляційне постачання 999,47M 999,47M 999,47M Загальна пропозиція 999 469 458,956168 999 469 458,956168 999 469 458,956168

Поточна ринкова капіталізація GROKCHAIN — $ 13,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GROKCHAIN — 999,47M, зі загальною пропозицією 999469458.956168. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,00K.