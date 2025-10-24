Інформація щодо ціни GROKAN APP (GROKAN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00000779 $ 0,00000779 $ 0,00000779 Мін. за 24 год $ 0,00000821 $ 0,00000821 $ 0,00000821 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00000779$ 0,00000779 $ 0,00000779 Макс. за 24 год $ 0,00000821$ 0,00000821 $ 0,00000821 Рекордний максимум $ 0,00079343$ 0,00079343 $ 0,00079343 Найнижча ціна $ 0,00000741$ 0,00000741 $ 0,00000741 Зміна ціни (за 1 год) +0,57% Зміна ціни (1 дн.) +3,45% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,17% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,17%

Актуальна ціна GROKAN APP (GROKAN) становить $0,00000815. За останні 24 години GROKAN торгувався між мінімумом у $ 0,00000779 і максимумом у $ 0,00000821, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GROKAN становить $ 0,00079343, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000741.

Що стосується короткострокових результатів, то GROKAN змінився на +0,57% за останню годину, +3,45% за 24 години та на +3,17% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GROKAN APP (GROKAN)

Ринкова капіталізація $ 8,15K$ 8,15K $ 8,15K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,15K$ 8,15K $ 8,15K Циркуляційне постачання 999,53M 999,53M 999,53M Загальна пропозиція 999 525 685,078736 999 525 685,078736 999 525 685,078736

Поточна ринкова капіталізація GROKAN APP — $ 8,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GROKAN — 999,53M, зі загальною пропозицією 999525685.078736. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,15K.