Ціна Grok Queen (GROKQUEEN)
Поточна ціна Grok Queen (GROKQUEEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GROKQUEEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Grok Queen:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.43 USD
- зміна ціни Grok Queen протягом дня — -4.31%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Grok Queen до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Grok Queen до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Grok Queen до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Grok Queen до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.31%
|30 днів
|$ 0
|-5.93%
|60 днів
|$ 0
|+20.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Grok Queen: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.38%
-4.31%
+5.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The cutest Grok Queen is here!
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