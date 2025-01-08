Сьогоднішня ціна Grok Inu (GROKINU)

Поточна ціна Grok Inu (GROKINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 148.79K USD. Ціна GROKINU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Grok Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.42K USD

- зміна ціни Grok Inu протягом дня — -6.04%

- циркуляційна пропозиція – 416,684.54T USD

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