Ціна Grok Girl (GROKGIRL)
Поточна ціна Grok Girl (GROKGIRL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GROKGIRL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Grok Girl:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 139.92 USD
- зміна ціни Grok Girl протягом дня — -4.85%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Grok Girl до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Grok Girl до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Grok Girl до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Grok Girl до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.85%
|30 днів
|$ 0
|-76.92%
|60 днів
|$ 0
|-75.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Grok Girl: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
-4.85%
+3.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Grok Girl Token is an AI-based cryptocurrency backed by a proficient team, featuring extensive marketing efforts. Despite its promising potential, it currently boasts a low market cap, presenting a unique investment opportunity in the burgeoning world of digital assets. The Grok Girl project is a cryptocurrency that stands out for its commitment to safety, transparency, and value creation. With a focus on safe tokenomics, Grok Girl has implemented measures to ensure the security and stability of its ecosystem. Notably, there are no team tokens, demonstrating a dedication to fairness and aligning the interests of the team with those of the community.One of the key features of Grok Girl's tokenomics is a low tax rate of only 5%. This allows for more efficient and cost-effective transactions, providing users with a favorable environment for trading and holding the token. The project's decision to keep taxes at a minimum also reflects a commitment to user-friendly and community-centric practices.
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