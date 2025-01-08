Ціна Grok Cat (GROKCAT)
Поточна ціна Grok Cat (GROKCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GROKCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Grok Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 94.92 USD
- зміна ціни Grok Cat протягом дня — -5.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Grok Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Grok Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Grok Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Grok Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.12%
|30 днів
|$ 0
|-29.16%
|60 днів
|$ 0
|-57.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Grok Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.53%
-5.12%
-3.15%
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