Ціна Grok ($GROK)
Поточна ціна Grok ($GROK) сьогодні становить 0.00600217 USD з ринковою капіталізацією $ 37.95M USD. Ціна $GROK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Grok:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.30M USD
- зміна ціни Grok протягом дня — +1.24%
- циркуляційна пропозиція – 6.32B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Grok до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Grok до USD становила $ -0.0012025191.
За останні 60 днів зміна ціни Grok до USD становила $ +0.0017217278.
За останні 90 днів зміна ціни Grok до USD становила $ -0.000173386719336742.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.24%
|30 днів
|$ -0.0012025191
|-20.03%
|60 днів
|$ +0.0017217278
|+28.69%
|90 днів
|$ -0.000173386719336742
|-2.80%
Останній аналіз цін Grok: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.36%
+1.24%
+6.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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