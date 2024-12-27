Сьогоднішня ціна Grok ($GROK)

Поточна ціна Grok ($GROK) сьогодні становить 0.00600217 USD з ринковою капіталізацією $ 37.95M USD. Ціна $GROK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Grok:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.30M USD

- зміна ціни Grok протягом дня — +1.24%

- циркуляційна пропозиція – 6.32B USD

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