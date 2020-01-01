Токеноміка Groggo By Matt Furie (GROGGO) Дізнайтеся ключову інформацію про Groggo By Matt Furie (GROGGO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Groggo By Matt Furie (GROGGO) Groggo is a meme token on the Ethereum blockchain that aims to bring awareness to highlight Matt Furie's art. Groggo is the blue frog in Matt Furi's final book "Mindviscocity". In his final book, Matt highlighted this loving frog named Groggo as an onlooker and active frog. We hope that we represent Matt's hard work as we bring this loving blue frog to life. Groggo is also known as the brother of Fefe. Офіційний вебсайт: https://groggocoin.vip/ Купити GROGGO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Groggo By Matt Furie (GROGGO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Groggo By Matt Furie (GROGGO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 213,32K $ 213,32K $ 213,32K Загальна пропозиція: $ 371,85M $ 371,85M $ 371,85M Циркуляційна пропозиція: $ 371,85M $ 371,85M $ 371,85M FDV (повністю розведена вартість): $ 213,32K $ 213,32K $ 213,32K Історичний максимум: $ 0,04371634 $ 0,04371634 $ 0,04371634 Історичний мінімум: $ 0,00021217 $ 0,00021217 $ 0,00021217 Поточна ціна: $ 0,00057346 $ 0,00057346 $ 0,00057346 Дізнайтеся більше про ціну Groggo By Matt Furie (GROGGO)

Токеноміка Groggo By Matt Furie (GROGGO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Groggo By Matt Furie (GROGGO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GROGGO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GROGGO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GROGGO, досліджуйте ціну токена GROGGO в реальному часі!

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