Сьогоднішня ціна Groggo By Matt Furie (GROGGO)

Поточна ціна Groggo By Matt Furie (GROGGO) сьогодні становить 0.00153082 USD з ринковою капіталізацією $ 569.23K USD. Ціна GROGGO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Groggo By Matt Furie:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.16K USD

- зміна ціни Groggo By Matt Furie протягом дня — -7.56%

- циркуляційна пропозиція – 371.85M USD

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