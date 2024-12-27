Ціна Groggo By Matt Furie (GROGGO)
Поточна ціна Groggo By Matt Furie (GROGGO) сьогодні становить 0.00153082 USD з ринковою капіталізацією $ 569.23K USD. Ціна GROGGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Groggo By Matt Furie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.16K USD
- зміна ціни Groggo By Matt Furie протягом дня — -7.56%
- циркуляційна пропозиція – 371.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Groggo By Matt Furie до USD становила $ -0.000125206917048581.
За останні 30 днів зміна ціни Groggo By Matt Furie до USD становила $ -0.0008528851.
За останні 60 днів зміна ціни Groggo By Matt Furie до USD становила $ -0.0010687211.
За останні 90 днів зміна ціни Groggo By Matt Furie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000125206917048581
|-7.56%
|30 днів
|$ -0.0008528851
|-55.71%
|60 днів
|$ -0.0010687211
|-69.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Groggo By Matt Furie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.57%
-7.56%
-5.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Groggo is a meme token on the Ethereum blockchain that aims to bring awareness to highlight Matt Furie's art. Groggo is the blue frog in Matt Furi's final book "Mindviscocity". In his final book, Matt highlighted this loving frog named Groggo as an onlooker and active frog. We hope that we represent Matt's hard work as we bring this loving blue frog to life. Groggo is also known as the brother of Fefe.
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¥0.241486855
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Rp24.6906417046
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