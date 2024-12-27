Сьогоднішня ціна Groestlcoin (GRS)

Поточна ціна Groestlcoin (GRS) сьогодні становить 0.435459 USD з ринковою капіталізацією $ 37.65M USD. Ціна GRS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Groestlcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.87M USD

- зміна ціни Groestlcoin протягом дня — +1.43%

- циркуляційна пропозиція – 86.61M USD

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