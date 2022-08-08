Токеноміка Grizzly Honey (GHNY) Дізнайтеся ключову інформацію про Grizzly Honey (GHNY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Grizzly Honey (GHNY) Grizzly.fi is a Liquidity Aggregator on the Binance Smart Chain. It launched on the 8th of August 2022. Its goal is to make DeFi accessible for everyone and to generate a predictable income on its users crypto assets. The Grizzly Honey token does not have a maximum supply and is minted only when users are using Grizzly.fi. This way it ensures to have a sustainable inflation while making sure to be able to always reward its users. Grizzly.fi aims to be the hub of Liquidity Mining and continually adds new strategies to generate yields. On Grizzly.fi, users don't have to compound manually because Grizzly.fi comes with an auto-compounding feature. The smart contracts have been audited by four different companies for its initial release. The Grizzly Honey Token is the revenue sharing token of Grizzly.fi. Every time the smart contracts auto-compounds for its users, 50% of the auto-compounded amount gets distributed amongst GHNY stakers. The 50%, which were not auto-compounded, get compensated by GHNY tokens. For long-term believers in the project there is the Grizzly Farming Strategy. In the Grizzly Strategy all of the rewards are used to buy-back GHNY tokens, which are then automatically staked. Офіційний вебсайт: https://www.grizzly.fi Купити GHNY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Grizzly Honey (GHNY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Grizzly Honey (GHNY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 31,33K $ 31,33K $ 31,33K Загальна пропозиція: $ 1,37M $ 1,37M $ 1,37M Циркуляційна пропозиція: $ 1,37M $ 1,37M $ 1,37M FDV (повністю розведена вартість): $ 31,33K $ 31,33K $ 31,33K Історичний максимум: $ 91,71 $ 91,71 $ 91,71 Історичний мінімум: $ 0,01863912 $ 0,01863912 $ 0,01863912 Поточна ціна: $ 0,02285137 $ 0,02285137 $ 0,02285137 Дізнайтеся більше про ціну Grizzly Honey (GHNY)

Токеноміка Grizzly Honey (GHNY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Grizzly Honey (GHNY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GHNY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GHNY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GHNY, досліджуйте ціну токена GHNY в реальному часі!

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