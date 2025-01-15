Ціна Grizzly Honey (GHNY)
Поточна ціна Grizzly Honey (GHNY) сьогодні становить 0.02958401 USD з ринковою капіталізацією $ 40.56K USD. Ціна GHNY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Grizzly Honey:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 382.60 USD
- зміна ціни Grizzly Honey протягом дня — +2.47%
- циркуляційна пропозиція – 1.37M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Grizzly Honey до USD становила $ +0.00071257.
За останні 30 днів зміна ціни Grizzly Honey до USD становила $ -0.0239329227.
За останні 60 днів зміна ціни Grizzly Honey до USD становила $ -0.0289789667.
За останні 90 днів зміна ціни Grizzly Honey до USD становила $ -1.5479186850449493.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00071257
|+2.47%
|30 днів
|$ -0.0239329227
|-80.89%
|60 днів
|$ -0.0289789667
|-97.95%
|90 днів
|$ -1.5479186850449493
|-98.12%
Останній аналіз цін Grizzly Honey: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.25%
+2.47%
-7.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Grizzly.fi is a Liquidity Aggregator on the Binance Smart Chain. It launched on the 8th of August 2022. Its goal is to make DeFi accessible for everyone and to generate a predictable income on its users crypto assets. The Grizzly Honey token does not have a maximum supply and is minted only when users are using Grizzly.fi. This way it ensures to have a sustainable inflation while making sure to be able to always reward its users. Grizzly.fi aims to be the hub of Liquidity Mining and continually adds new strategies to generate yields. On Grizzly.fi, users don't have to compound manually because Grizzly.fi comes with an auto-compounding feature. The smart contracts have been audited by four different companies for its initial release. The Grizzly Honey Token is the revenue sharing token of Grizzly.fi. Every time the smart contracts auto-compounds for its users, 50% of the auto-compounded amount gets distributed amongst GHNY stakers. The 50%, which were not auto-compounded, get compensated by GHNY tokens. For long-term believers in the project there is the Grizzly Farming Strategy. In the Grizzly Strategy all of the rewards are used to buy-back GHNY tokens, which are then automatically staked.
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