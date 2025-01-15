Сьогоднішня ціна Grizzly Honey (GHNY)

Поточна ціна Grizzly Honey (GHNY) сьогодні становить 0.02958401 USD з ринковою капіталізацією $ 40.56K USD. Ціна GHNY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Grizzly Honey:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 382.60 USD

- зміна ціни Grizzly Honey протягом дня — +2.47%

- циркуляційна пропозиція – 1.37M USD

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