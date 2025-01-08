Сьогоднішня ціна gringo (GRINGO)

Поточна ціна gringo (GRINGO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.37K USD. Ціна GRINGO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності gringo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 122.49 USD

- зміна ціни gringo протягом дня — -7.27%

- циркуляційна пропозиція – 945.76M USD

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