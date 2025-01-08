Ціна gringo (GRINGO)
Поточна ціна gringo (GRINGO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.37K USD. Ціна GRINGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності gringo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 122.49 USD
- зміна ціни gringo протягом дня — -7.27%
- циркуляційна пропозиція – 945.76M USD
Отримуйте оновлення цін GRINGO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GRINGO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни gringo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни gringo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни gringo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни gringo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.27%
|30 днів
|$ 0
|-24.54%
|60 днів
|$ 0
|-39.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін gringo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.55%
-7.27%
+4.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This project was created in memorial to my dog, Gringo. He was my best friend for the past 14 years and is still to this day. $gringo gave me the opportunity to form a community who can relate to core value of this project while simultaneously giving back to the community that helped me keep my head up in my hardest hour. Thank you from the bottom of my heart for taking the time to read this and support the memory of the goodest boy I’ve ever met ❤️
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GRINGO до AUD
A$--
|1 GRINGO до GBP
￡--
|1 GRINGO до EUR
€--
|1 GRINGO до USD
$--
|1 GRINGO до MYR
RM--
|1 GRINGO до TRY
₺--
|1 GRINGO до JPY
¥--
|1 GRINGO до RUB
₽--
|1 GRINGO до INR
₹--
|1 GRINGO до IDR
Rp--
|1 GRINGO до PHP
₱--
|1 GRINGO до EGP
￡E.--
|1 GRINGO до BRL
R$--
|1 GRINGO до CAD
C$--
|1 GRINGO до BDT
৳--
|1 GRINGO до NGN
₦--
|1 GRINGO до UAH
₴--
|1 GRINGO до VES
Bs--
|1 GRINGO до PKR
Rs--
|1 GRINGO до KZT
₸--
|1 GRINGO до THB
฿--
|1 GRINGO до TWD
NT$--
|1 GRINGO до CHF
Fr--
|1 GRINGO до HKD
HK$--
|1 GRINGO до MAD
.د.م--