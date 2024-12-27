Сьогоднішня ціна Grin (GRIN)

Поточна ціна Grin (GRIN) сьогодні становить 0.02985781 USD з ринковою капіталізацією $ 5.59M USD. Ціна GRIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Grin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.33K USD

- зміна ціни Grin протягом дня — -2.49%

- циркуляційна пропозиція – 187.15M USD

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