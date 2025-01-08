Ціна Grimreaper (GRIM)
Поточна ціна Grimreaper (GRIM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GRIM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Grimreaper:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 536.55 USD
- зміна ціни Grimreaper протягом дня — -9.32%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Grimreaper до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Grimreaper до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Grimreaper до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Grimreaper до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.32%
|30 днів
|$ 0
|-23.23%
|60 днів
|$ 0
|+36.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Grimreaper: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.34%
-9.32%
+10.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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