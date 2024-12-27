Сьогоднішня ціна GrimGold (GG)

Поточна ціна GrimGold (GG) сьогодні становить 0.00143984 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12M USD. Ціна GG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GrimGold:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.01K USD

- зміна ціни GrimGold протягом дня — -2.58%

- циркуляційна пропозиція – 775.79M USD

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