Токеноміка Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Дізнайтеся ключову інформацію про Griffain New Hedge Fund (CITADAIL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Citadail is an autonomous, AI-driven hedge fund operating as a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on the blockchain. Powered by Griffain AI, it aims to generate profits for investors through intelligent and automated trading strategies, focusing on sustainable growth without harming foundational businesses. The $CITADAIL coin serves as the utility token for funding the DAO, enabling collective investment and increased trading leverage. Офіційний вебсайт: https://citadail.ai/ Купити CITADAIL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Griffain New Hedge Fund (CITADAIL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,07M $ 1,07M $ 1,07M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,07M $ 1,07M $ 1,07M Історичний максимум: $ 0,04870041 $ 0,04870041 $ 0,04870041 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00107236 $ 0,00107236 $ 0,00107236 Дізнайтеся більше про ціну Griffain New Hedge Fund (CITADAIL)

Токеноміка Griffain New Hedge Fund (CITADAIL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CITADAIL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CITADAIL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CITADAIL, досліджуйте ціну токена CITADAIL в реальному часі!

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