Ціна Griffain New Hedge Fund (CITADAIL)
Поточна ціна Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) сьогодні становить 0.01565076 USD з ринковою капіталізацією $ 15.91M USD. Ціна CITADAIL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Griffain New Hedge Fund:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.52M USD
- зміна ціни Griffain New Hedge Fund протягом дня — +10.51%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Griffain New Hedge Fund до USD становила $ +0.00148818.
За останні 30 днів зміна ціни Griffain New Hedge Fund до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Griffain New Hedge Fund до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Griffain New Hedge Fund до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00148818
|+10.51%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Griffain New Hedge Fund: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-7.51%
+10.51%
+223.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Citadail is an autonomous, AI-driven hedge fund operating as a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on the blockchain. Powered by Griffain AI, it aims to generate profits for investors through intelligent and automated trading strategies, focusing on sustainable growth without harming foundational businesses. The $CITADAIL coin serves as the utility token for funding the DAO, enabling collective investment and increased trading leverage.
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