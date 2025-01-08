Сьогоднішня ціна Griffain New Hedge Fund (CITADAIL)

Поточна ціна Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) сьогодні становить 0.01565076 USD з ринковою капіталізацією $ 15.91M USD. Ціна CITADAIL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Griffain New Hedge Fund:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.52M USD

- зміна ціни Griffain New Hedge Fund протягом дня — +10.51%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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