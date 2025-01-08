Сьогоднішня ціна Griddy (GRIDDY)

Поточна ціна Griddy (GRIDDY) сьогодні становить 0.00003117 USD з ринковою капіталізацією $ 31.15K USD. Ціна GRIDDY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Griddy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.62 USD

- зміна ціни Griddy протягом дня — -7.48%

- циркуляційна пропозиція – 999.42M USD

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