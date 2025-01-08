Ціна Griddy (GRIDDY)
Поточна ціна Griddy (GRIDDY) сьогодні становить 0.00003117 USD з ринковою капіталізацією $ 31.15K USD. Ціна GRIDDY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Griddy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.62 USD
- зміна ціни Griddy протягом дня — -7.48%
- циркуляційна пропозиція – 999.42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Griddy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Griddy до USD становила $ -0.0000185215.
За останні 60 днів зміна ціни Griddy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Griddy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.48%
|30 днів
|$ -0.0000185215
|-59.42%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Griddy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.93%
-7.48%
-2.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$GRIDDY token is a meme-based cryptocurrency inspired by the viral Griddy dance meme. Originally launched on Pump.Fun, the project quickly gained traction due to its fun and engaging nature. It was later transitioned to the Solana blockchain, driven by the community’s enthusiasm. $GRIDDY celebrates internet culture and the Griddy dance trend, offering a lighthearted, community-driven project for crypto enthusiasts and meme lovers alike.
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$0.00003117
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RM0.0001396416
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¥0.0049317174
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