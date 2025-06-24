Ціна Grid Protocol (GRID)
Поточна ціна Grid Protocol (GRID) сьогодні становить 0,00006361 USD з ринковою капіталізацією $ 45,77K USD. Ціна GRID до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Grid Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Grid Protocol протягом дня — +8,86%
- циркуляційна пропозиція – 720,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Grid Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Grid Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Grid Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Grid Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8,86%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Grid Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,30%
+8,86%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Grid Protocol presents a revolutionary paradigm in decentralized computing by introducing an AI-driven infrastructure specifically designed for autonomous agent deployment and coordination within Web3 ecosystems. The protocol establishes a comprehensive framework that addresses fundamental inefficiencies in traditional smart contract development through the implementation of GridVM, a zero-gas virtual machine optimized for agent-native operations and inter-agent communication protocols.
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