Сьогоднішня ціна Grid Protocol (GRID)

Поточна ціна Grid Protocol (GRID) сьогодні становить 0,00006361 USD з ринковою капіталізацією $ 45,77K USD. Ціна GRID до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Grid Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Grid Protocol протягом дня — +8,86%

- циркуляційна пропозиція – 720,00M USD

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