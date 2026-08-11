Сьогоднішня ціна Greyhound

Поточна ціна Greyhound (GH) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GH до USD становить $ 0 за GH.

Greyhound наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 73 657, з циркуляційною пропозицією у 999,99M GH. Протягом останніх 24 годин GH торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01164639, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GH змінився на +0,40% за останню годину та на +8,41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Greyhound (GH)

Ринкова капіталізація $ 73,66K$ 73,66K $ 73,66K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 73,66K$ 73,66K $ 73,66K Циркуляційне постачання 999,99M 999,99M 999,99M Загальна пропозиція 999 992 297,186454 999 992 297,186454 999 992 297,186454

Поточна ринкова капіталізація Greyhound — $ 73,66K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GH — 999,99M, зі загальною пропозицією 999992297.186454. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 73,66K.