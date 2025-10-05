Інформація щодо ціни Gremly ($GREMLY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -9,37% Зміна ціни (1 дн.) +18,21% Зміна ціни (за 7 дн.) +313,19% Зміна ціни (за 7 дн.) +313,19%

Актуальна ціна Gremly ($GREMLY) становить --. За останні 24 години $GREMLY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум $GREMLY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то $GREMLY змінився на -9,37% за останню годину, +18,21% за 24 години та на +313,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Gremly ($GREMLY)

Ринкова капіталізація $ 1,52M$ 1,52M $ 1,52M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,52M$ 1,52M $ 1,52M Циркуляційне постачання 405,76T 405,76T 405,76T Загальна пропозиція 405 757 402 509 796,9 405 757 402 509 796,9 405 757 402 509 796,9

Поточна ринкова капіталізація Gremly — $ 1,52M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $GREMLY — 405,76T, зі загальною пропозицією 405757402509796.9. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,52M.