Токеноміка GRELF (GRELF) Дізнайтеся ключову інформацію про GRELF (GRELF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GRELF (GRELF) What Is GRELF? GRELF is a meme coin currently available on the Hedera and Avalanche networks. GRELF is based around a weird and conventionally unappealing character, named Gerbert the Grelf, who lives under a stump in an enchanted forest. Gerbert the Grelf was originally created on Hedera as a spokesman for the CREETS NFT project. He was then expanded to be the center focus of the GRELF meme coin because the founder, WarlockNKey, thought having a bald, ugly, weirdo as a mascot would be funny. The GRELF project is not about utility; it is about humor, entertainment, and showcasing the wonderful in the weird. What is the supply of GRELF? GRELF launched on Hedera mainnet on August 30th, 2022 with a total fixed supply of 6.6 million GRELF tokens (6,666,666.) No keys were created for the project so the amount of supply cannot be increased, decreased, or altered. Who is the Founder of GRELF? The founder of GRELF is WarlockNKey. He is doxxed and prioritizes transparency in the operation of his various projects and initiatives. WarlockNKey started his career in Web3 on Hedera in November of 2021 with founding of the CREETS NFT project and he is known for his humor, improvisational nature, and community involvement. Where Can I Buy GRELF? GRELF is currently available for purchase via Hedera's SaucerSwap and Avalanche's Pangolin exchanges. Офіційний вебсайт: https://grelf.me Whitepaper: https://grelf.me/GRELF_Flyer.pdf Купити GRELF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GRELF (GRELF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GRELF (GRELF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,34M $ 2,34M $ 2,34M Загальна пропозиція: $ 6,67M $ 6,67M $ 6,67M Циркуляційна пропозиція: $ 6,67M $ 6,67M $ 6,67M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,34M $ 2,34M $ 2,34M Історичний максимум: $ 1,74 $ 1,74 $ 1,74 Історичний мінімум: $ 0,02003827 $ 0,02003827 $ 0,02003827 Поточна ціна: $ 0,350711 $ 0,350711 $ 0,350711 Дізнайтеся більше про ціну GRELF (GRELF)

Токеноміка GRELF (GRELF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GRELF (GRELF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GRELF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GRELF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GRELF, досліджуйте ціну токена GRELF в реальному часі!

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