Сьогоднішня ціна greg16676935420 (GREG)

Поточна ціна greg16676935420 (GREG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 340.21K USD. Ціна GREG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності greg16676935420:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.54K USD

- зміна ціни greg16676935420 протягом дня — -10.99%

- циркуляційна пропозиція – 999.90M USD

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