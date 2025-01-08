Ціна greg16676935420 (GREG)
Поточна ціна greg16676935420 (GREG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 340.21K USD. Ціна GREG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності greg16676935420:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.54K USD
- зміна ціни greg16676935420 протягом дня — -10.99%
- циркуляційна пропозиція – 999.90M USD
Отримуйте оновлення цін GREG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GREG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни greg16676935420 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни greg16676935420 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни greg16676935420 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни greg16676935420 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.99%
|30 днів
|$ 0
|-6.07%
|60 днів
|$ 0
|+38.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін greg16676935420: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.44%
-10.99%
+16.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
im $greg I like football and stocks and my birthday im from kentuckey. I'm a investor. I like to golf at the golf course (unofficial community takeover)
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GREG до AUD
A$--
|1 GREG до GBP
￡--
|1 GREG до EUR
€--
|1 GREG до USD
$--
|1 GREG до MYR
RM--
|1 GREG до TRY
₺--
|1 GREG до JPY
¥--
|1 GREG до RUB
₽--
|1 GREG до INR
₹--
|1 GREG до IDR
Rp--
|1 GREG до PHP
₱--
|1 GREG до EGP
￡E.--
|1 GREG до BRL
R$--
|1 GREG до CAD
C$--
|1 GREG до BDT
৳--
|1 GREG до NGN
₦--
|1 GREG до UAH
₴--
|1 GREG до VES
Bs--
|1 GREG до PKR
Rs--
|1 GREG до KZT
₸--
|1 GREG до THB
฿--
|1 GREG до TWD
NT$--
|1 GREG до CHF
Fr--
|1 GREG до HKD
HK$--
|1 GREG до MAD
.د.م--