Сьогоднішня ціна GreenWAVES (GRWV)

Поточна ціна GreenWAVES (GRWV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.53K USD. Ціна GRWV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GreenWAVES:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.96 USD

- зміна ціни GreenWAVES протягом дня — -8.81%

- циркуляційна пропозиція – 299.10M USD

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