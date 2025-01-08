Ціна GreenWAVES (GRWV)
Поточна ціна GreenWAVES (GRWV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.53K USD. Ціна GRWV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GreenWAVES:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.96 USD
- зміна ціни GreenWAVES протягом дня — -8.81%
- циркуляційна пропозиція – 299.10M USD
Отримуйте оновлення цін GRWV до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GRWV.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GreenWAVES до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GreenWAVES до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни GreenWAVES до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни GreenWAVES до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.81%
|30 днів
|$ 0
|-43.73%
|60 днів
|$ 0
|-71.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін GreenWAVES: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.49%
-8.81%
+8.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GreenWAVES is designed to be the currency of the GRWV Ecosystem where utilizations empower the currency with special perks. $GRWV can be used at the GRWV.APP which is an ecommerce payment gateway and an online retail solution all at once, which doesn't require any setup fees or upfront costs.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GRWV до AUD
A$--
|1 GRWV до GBP
￡--
|1 GRWV до EUR
€--
|1 GRWV до USD
$--
|1 GRWV до MYR
RM--
|1 GRWV до TRY
₺--
|1 GRWV до JPY
¥--
|1 GRWV до RUB
₽--
|1 GRWV до INR
₹--
|1 GRWV до IDR
Rp--
|1 GRWV до PHP
₱--
|1 GRWV до EGP
￡E.--
|1 GRWV до BRL
R$--
|1 GRWV до CAD
C$--
|1 GRWV до BDT
৳--
|1 GRWV до NGN
₦--
|1 GRWV до UAH
₴--
|1 GRWV до VES
Bs--
|1 GRWV до PKR
Rs--
|1 GRWV до KZT
₸--
|1 GRWV до THB
฿--
|1 GRWV до TWD
NT$--
|1 GRWV до CHF
Fr--
|1 GRWV до HKD
HK$--
|1 GRWV до MAD
.د.م--