Інформація щодо ціни GREENSOLO (GREENSOLO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01344236$ 0,01344236 $ 0,01344236 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,36% Зміна ціни (1 дн.) -0,75% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,25% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,25%

Актуальна ціна GREENSOLO (GREENSOLO) становить --. За останні 24 години GREENSOLO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GREENSOLO становить $ 0,01344236, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GREENSOLO змінився на -0,36% за останню годину, -0,75% за 24 години та на -1,25% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GREENSOLO (GREENSOLO)

Ринкова капіталізація $ 5,16K$ 5,16K $ 5,16K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,16K$ 5,16K $ 5,16K Циркуляційне постачання 999,96M 999,96M 999,96M Загальна пропозиція 999 959 620,807454 999 959 620,807454 999 959 620,807454

Поточна ринкова капіталізація GREENSOLO — $ 5,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GREENSOLO — 999,96M, зі загальною пропозицією 999959620.807454. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,16K.