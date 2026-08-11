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Поточна ціна Greenland Shark сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SHARK становить 12 851,08 USD. Відстежуйте оновлення цін SHARK до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Greenland Shark сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SHARK становить 12 851,08 USD. Відстежуйте оновлення цін SHARK до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Що таке SHARK

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Ціна Greenland Shark (SHARK)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SHARK до USD:

$0,00001284
$0,00001284$0,00001284
-0,80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Greenland Shark (SHARK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:02:34 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Greenland Shark

Поточна ціна Greenland Shark (SHARK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SHARK до USD становить $ 0 за SHARK.

Greenland Shark наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12 851,08, з циркуляційною пропозицією у 998,19M SHARK. Протягом останніх 24 годин SHARK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00552566, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SHARK змінився на -0,20% за останню годину та на +5,35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Greenland Shark (SHARK)

$ 12,85K
$ 12,85K$ 12,85K

--
----

$ 12,85K
$ 12,85K$ 12,85K

998,19M
998,19M 998,19M

998 185 229,514976
998 185 229,514976 998 185 229,514976

Поточна ринкова капіталізація Greenland Shark — $ 12,85K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SHARK — 998,19M, зі загальною пропозицією 998185229.514976. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,85K.

Історія ціни Greenland Shark у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00552566
$ 0,00552566$ 0,00552566

$ 0
$ 0$ 0

-0,20%

-1,08%

+5,35%

+5,35%

Історія ціни Greenland Shark (SHARK) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Greenland Shark до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Greenland Shark до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Greenland Shark до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Greenland Shark до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,08%
30 днів$ 0-16,66%
60 днів$ 0-1,93%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Greenland Shark

Прогноз ціни Greenland Shark (SHARK) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SHARK у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Greenland Shark (SHARK) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Greenland Shark потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Greenland Shark у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SHARK на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Greenland Shark.

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Ресурс Greenland Shark (SHARK)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про Greenland Shark

Яка ціна Greenland Shark у реальному часі?

Greenland Shark торгується за ціною ₴, що вказує на зміну ціни на рівні -1.08% за останні 24 години. Цей показник у реальному часі відображає об'єднані дані з кількох спотових ринків.

Наскільки волатильним є SHARK сьогодні?

Волатильність ціни SHARK протягом останніх 24 годин становить --%. Висока волатильність свідчить про швидкі зміни ціни, тоді як низька волатильність вказує на стабільність.

Який діапазон торгівлі Greenland Shark за останні 24 години?

Токен коливався між ₴ (низька ціна) і ₴ (висока ціна). Трейдери часто використовують цей діапазон для оцінки денній динаміці та потужності ринку.

Який обсяг торгівлі генерував SHARK?

За останні 24 години SHARK зібрав ₴-- у торговельній активності, що демонструє, наскільки активно ринок взаємодіє з цим активом.

Як порівнюється поточна ціна з ATH та ATL?

Усі часи найвища ціна — це ₴0.2435482387586505600000, а найнижча — ₴. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допомагає трейдерам зрозуміти довгострокові цикли.

Наскільки міцна ліквідність ринку для Greenland Shark?

Ступінь ліквідності оцінюється як --/100, що вказує на глибину книжки замовлень та легкість виконання операцій під час активних торгів.

Як SHARK порівнюється з іншими токенами категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem?

У категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem SHARK демонструє конкурентоспроможну продуктивність, підтримувану ліквідністю в об’ємі ₴-- та постійним інтересом трейдерів.

Люди також запитують: Інші запитання про Greenland Shark

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:02:34 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Greenland Shark (SHARK)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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