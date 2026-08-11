Сьогоднішня ціна Greenland Shark

Поточна ціна Greenland Shark (SHARK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SHARK до USD становить $ 0 за SHARK.

Greenland Shark наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12 851,08, з циркуляційною пропозицією у 998,19M SHARK. Протягом останніх 24 годин SHARK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00552566, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SHARK змінився на -0,20% за останню годину та на +5,35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Greenland Shark (SHARK)

Ринкова капіталізація $ 12,85K$ 12,85K $ 12,85K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,85K$ 12,85K $ 12,85K Циркуляційне постачання 998,19M 998,19M 998,19M Загальна пропозиція 998 185 229,514976 998 185 229,514976 998 185 229,514976

Поточна ринкова капіталізація Greenland Shark — $ 12,85K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SHARK — 998,19M, зі загальною пропозицією 998185229.514976. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,85K.