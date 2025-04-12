Сьогоднішня ціна Greenland Rare Bear (NORDO)

Поточна ціна Greenland Rare Bear (NORDO) сьогодні становить 0.00185908 USD з ринковою капіталізацією $ 1.84M USD. Ціна NORDO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Greenland Rare Bear:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Greenland Rare Bear протягом дня — -10.57%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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