Ціна Greenheart CBD (CBD)
Поточна ціна Greenheart CBD (CBD) сьогодні становить 0.0011609 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CBD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Greenheart CBD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 636.23 USD
- зміна ціни Greenheart CBD протягом дня — -2.68%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Greenheart CBD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Greenheart CBD до USD становила $ -0.0000575949.
За останні 60 днів зміна ціни Greenheart CBD до USD становила $ -0.0000111464.
За останні 90 днів зміна ціни Greenheart CBD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.68%
|30 днів
|$ -0.0000575949
|-4.96%
|60 днів
|$ -0.0000111464
|-0.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Greenheart CBD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.51%
-2.68%
-2.02%
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