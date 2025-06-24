Сьогоднішня ціна GreenEnvironmentalCoins (GEC)

Поточна ціна GreenEnvironmentalCoins (GEC) сьогодні становить 0,00070952 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна GEC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GreenEnvironmentalCoins:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 104,68 USD

- зміна ціни GreenEnvironmentalCoins протягом дня — +0,63%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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