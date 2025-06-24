Ціна GreenEnvironmentalCoins (GEC)
Поточна ціна GreenEnvironmentalCoins (GEC) сьогодні становить 0,00070952 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна GEC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GreenEnvironmentalCoins:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 104,68 USD
- зміна ціни GreenEnvironmentalCoins протягом дня — +0,63%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GreenEnvironmentalCoins до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GreenEnvironmentalCoins до USD становила $ +0,0001296576.
За останні 60 днів зміна ціни GreenEnvironmentalCoins до USD становила $ +0,0000728478.
За останні 90 днів зміна ціни GreenEnvironmentalCoins до USD становила $ +0,0000178749648544762.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,63%
|30 днів
|$ +0,0001296576
|+18,27%
|60 днів
|$ +0,0000728478
|+10,27%
|90 днів
|$ +0,0000178749648544762
|+2,58%
Останній аналіз цін GreenEnvironmentalCoins: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,01%
+0,63%
+7,76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? GEC environmental is coin original mechanism 1⃣Total amount: 550 million Mining pool: 505 million Circulation: 45 million Opening: 0.001U online, tax 2% Automatically zero tax after 180 days if permission is lost What makes your project unique? Mining: Mining is halved every 90 days: The first phase is 200,000/day, 2 taxes on sales and purchases The second phase is 100,000/day, 2 taxes on sales and purchases The third phase is 50,000/day, 0 tax on sales and purchases The fourth phase is 25,000/day, 0 tax on sales and purchases The fifth period of 12,500 to the Nth period are all 12,500/day (no longer halved) After adding the Lp pool, you can participate in mining and can mine for a total of 105 years. Add pool: PancakeSwap[Pancake]V2 Pool Before USDT--After GEC Adding to the Lp pool is tax-free, and you can participate in the next round of mining dividends after 12 hours Contract The contract does not leave a whitelist function and automatically runs the mining mechanism. History of your project. Slippage: There is a 2% slippage in buying and selling, and everything is automatically destroyed. The slippage in the first and second periods remains unchanged at 2%. Starting from the third period (day 180), the slippage is automatically reduced to 0.
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