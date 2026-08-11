Сьогоднішня ціна GREENBOW

Поточна ціна GREENBOW (GREENBOW) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,92% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GREENBOW до USD становить $ 0 за GREENBOW.

GREENBOW наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 802, з циркуляційною пропозицією у 1,00B GREENBOW. Протягом останніх 24 годин GREENBOW торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GREENBOW змінився на -0,39% за останню годину та на -5,38% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо GREENBOW (GREENBOW)

Ринкова капіталізація $ 20,80K$ 20,80K $ 20,80K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,80K$ 20,80K $ 20,80K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація GREENBOW — $ 20,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GREENBOW — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,80K.