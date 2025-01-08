Сьогоднішня ціна Green Vs Redd (GVR)

Поточна ціна Green Vs Redd (GVR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.60K USD. Ціна GVR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Green Vs Redd:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.79 USD

- зміна ціни Green Vs Redd протягом дня — -4.28%

- циркуляційна пропозиція – 980.00M USD

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