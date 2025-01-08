Ціна Green Vs Redd (GVR)
Поточна ціна Green Vs Redd (GVR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.60K USD. Ціна GVR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Green Vs Redd:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.79 USD
- зміна ціни Green Vs Redd протягом дня — -4.28%
- циркуляційна пропозиція – 980.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Green Vs Redd до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Green Vs Redd до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Green Vs Redd до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Green Vs Redd до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.28%
|30 днів
|$ 0
|-40.14%
|60 днів
|$ 0
|-45.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Green Vs Redd: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.28%
+3.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
“ELLO! I’M GREEN CAT! THE CUTE AND THE MOST PAWSITIVELY BULLISH CAT ON SOLANA! *meow* I LOVE HE CRYPTO MARKETS AND WANT THE BEST *meow* FOR THEM! “ “MEEOW! IT’S REDD CAT! THE MISCHIEVIOUS, WILDY BEARISH AND STILL CUTE CAT ON SOLANA! I HAAAAATE *meow* THE CRYPTO MARKETS AND WISH THE CYCLE WAS OVER *meow* ALREADY!” track multi-sig wallets: Multi-Sig wallets will hold: -Supply that is not staked at the moment. -Supply that is bought via buyback (will be staked on SolBank) -Supply for CEX listings -Treasury funds for marketing and buybacks.
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