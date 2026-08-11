Сьогоднішня ціна Green Shiba Inu

Поточна ціна Green Shiba Inu (GINUX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,76% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GINUX до USD становить $ 0 за GINUX.

Green Shiba Inu наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 110 377, з циркуляційною пропозицією у 5,15T GINUX. Протягом останніх 24 годин GINUX торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,324796, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GINUX змінився на -- за останню годину та на +0,46% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Green Shiba Inu (GINUX)

Ринкова капіталізація $ 110,38K$ 110,38K $ 110,38K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 110,42K$ 110,42K $ 110,42K Циркуляційне постачання 5,15T 5,15T 5,15T Загальна пропозиція 5 150 965 566 489,679 5 150 965 566 489,679 5 150 965 566 489,679

Поточна ринкова капіталізація Green Shiba Inu — $ 110,38K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GINUX — 5,15T, зі загальною пропозицією 5150965566489.679. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 110,42K.