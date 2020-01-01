Токеноміка Green RWA (GREEN) Дізнайтеся ключову інформацію про Green RWA (GREEN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Green RWA (GREEN) GREEN ($GREEN) combines advanced AI with blockchain technology to revolutionize real estate investment for global retail and institutional investors. Founded in 2024, GREEN is revolutionizing real estate investment by leveraging cutting-edge technology to democratize access to premium global properties. Our platform combines AI-driven analytics, blockchain transparency, and innovative financial models to create unparalleled investment opportunities. Our Platform The GREEN ecosystem integrates several advanced technologies to create a comprehensive investment platform that outperforms traditional real estate instruments. AI-Powered Analysis Our proprietary AI can analyze thousands of properties in real-time to identify the highest potential investments across global markets. Fractional Ownership Tokenization allows investors to own portions of premium properties through our blockchain platform. Decentralized Governance GREEN DAO enables token holders to participate in key investment decisions and platform development. Liquidity Solutions Our innovative token model provides liquidity typically unavailable in traditional real estate investments, with no minimum investment barriers. Офіційний вебсайт: https://green-rwa.app/ Купити GREEN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Green RWA (GREEN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Green RWA (GREEN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 320,11K $ 320,11K $ 320,11K Загальна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 320,11K $ 320,11K $ 320,11K Історичний максимум: $ 0,0020812 $ 0,0020812 $ 0,0020812 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00032011 $ 0,00032011 $ 0,00032011 Дізнайтеся більше про ціну Green RWA (GREEN)

Токеноміка Green RWA (GREEN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Green RWA (GREEN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GREEN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GREEN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GREEN, досліджуйте ціну токена GREEN в реальному часі!

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